Главный тренер "Томи" Баскаков: мы в долгах, сокращаем зарплаты

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков поделился впечатлениями от ответного стыкового матча с "Уфой".

"Хорошая плотная игра — для стыковых матчей более чем зрелищная. Хорошо держали мяч и создавали моменты, хотя по физическим параметрам мы уступаем "Уфе". В гостях не получилось, сегодня получилось. Остался осадок, что сегодня не забили второй мяч. Благодарен ребятам за работу в таком непростом сезоне. Думаю, этот сезон можно занести себе в актив. Зимой никто не думал, что мы можем попасть в стыки и бороться за выход в Премьер-лигу.

Просил ребят не думать о результате, а думать об игре. Играть, как в детстве, но с моими требованиями в обороне и атаке. В общем, получилось.

Процентов на 80 состав сохранится. Не будет такого, как в прошлых сезонах, когда каждые полгода меняли почти всю команду. Мы сознательно пошли на омоложение. Мы в долгах, сокращаем зарплаты. Стараемся взять ребят на вырост", - цитирует Баскакова Sport24.
Теги: Баскаков Томь УФА
Сегодня, 21:12
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