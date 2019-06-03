КДК рассмотрит эпизод с Александром Беленовым, который показал средний палец фанатам "Томи"

Глава комитета РФС по этике Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании КДК изучит эпизод с участием вратаря "Уфы" Александра Беленова, который произошел во втором стыковом матче против "Томи" за право остаться в РПЛ.

"Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов СМИ КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче "Уфы" против "Томи". Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Беленов Уфа Томь
Сегодня, 12:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама