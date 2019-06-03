КДК рассмотрит эпизод с Александром Беленовым, который показал средний палец фанатам "Томи"
Глава комитета РФС по этике Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании КДК изучит эпизод с участием вратаря "Уфы" Александра Беленова, который произошел во втором стыковом матче против "Томи" за право остаться в РПЛ.
"Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов СМИ КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче "Уфы" против "Томи". Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев", - цитирует Григорьянца ТАСС.
"Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов СМИ КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче "Уфы" против "Томи". Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев", - цитирует Григорьянца ТАСС.