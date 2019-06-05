Ринат Билялетдинов: главным в уходе Бердыева из "Рубина" мне видится вопрос финансов
Известный специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера казанского "Рубина".
— По одной из версий, Бердыев решил уйти, потому что УЕФА отклонил апелляцию клуба на дисквалификацию в еврокубках. На мой взгляд, предположение звучит реалистично. А как считаете вы?
— Это очень удобная версия. Не исключу, что это было одним из факторов для принятия подобного решения. Но дисквалификация стоит не на первом месте. Условно говоря, годок-то можно и потерпеть, посвятив его наработкам и игровым схемам под Лигу Европы. Но я думаю, что неучастие в еврокубках — одна из частичек, но не самая главная причина. Повторюсь, но главным в этой ситуации мне видится вопрос финансов.
— В СМИ активно пишут, что Бердыев в ближайшее время может вернуться в "Ростов". Тоже звучит достаточно правдоподобно.
— Недавно видел бегущую строку на одном новостном телеканале, где было написано, что Валерий Карпин продолжит работу в "Ростове". И мне кажется, что эта информация — ответ на ваш вопрос. Слухи начали муссироваться, последовал ответ, подтверждающий, что Карпин продолжит работать с ростовчанами. Это сделано, чтобы не будоражить общественности и исключить любые вопросы.
Потому что в противном случае началось бы: "Ростов" не подтвердил, а что дальше? Тут бы и спартаковцы подключились с предположениями о том, что Олег Кононов уходит. У нас всегда в таких ситуациях сочиняют правдоподобно звучащие версии, после чего запускают их в социальные сети. И все — ветка трещит, шелуха и семечки летят. И все вокруг в курсе, все обсуждают, все обладают инсайдерской информацией.
— То есть не верите, что в "Ростове" решатся сменить Карпина на Бердыева?
— Если «Ростов» подтвердил Карпина, то я не думаю, что в ближайшее время произойдут какие-то перемены. Может быть, не сейчас. Отмечу, что в «Ростове» работает Виталий Кафанов, владеющий информацией. И если ростовчанам потребуется замена, то кандидатура Курбана Бердыева будет выглядеть логичной. Тем более, что «Ростов» при нем взлетел достаточно высоко.
"Матч ТВ"
— По одной из версий, Бердыев решил уйти, потому что УЕФА отклонил апелляцию клуба на дисквалификацию в еврокубках. На мой взгляд, предположение звучит реалистично. А как считаете вы?
— Это очень удобная версия. Не исключу, что это было одним из факторов для принятия подобного решения. Но дисквалификация стоит не на первом месте. Условно говоря, годок-то можно и потерпеть, посвятив его наработкам и игровым схемам под Лигу Европы. Но я думаю, что неучастие в еврокубках — одна из частичек, но не самая главная причина. Повторюсь, но главным в этой ситуации мне видится вопрос финансов.
— В СМИ активно пишут, что Бердыев в ближайшее время может вернуться в "Ростов". Тоже звучит достаточно правдоподобно.
— Недавно видел бегущую строку на одном новостном телеканале, где было написано, что Валерий Карпин продолжит работу в "Ростове". И мне кажется, что эта информация — ответ на ваш вопрос. Слухи начали муссироваться, последовал ответ, подтверждающий, что Карпин продолжит работать с ростовчанами. Это сделано, чтобы не будоражить общественности и исключить любые вопросы.
Потому что в противном случае началось бы: "Ростов" не подтвердил, а что дальше? Тут бы и спартаковцы подключились с предположениями о том, что Олег Кононов уходит. У нас всегда в таких ситуациях сочиняют правдоподобно звучащие версии, после чего запускают их в социальные сети. И все — ветка трещит, шелуха и семечки летят. И все вокруг в курсе, все обсуждают, все обладают инсайдерской информацией.
— То есть не верите, что в "Ростове" решатся сменить Карпина на Бердыева?
— Если «Ростов» подтвердил Карпина, то я не думаю, что в ближайшее время произойдут какие-то перемены. Может быть, не сейчас. Отмечу, что в «Ростове» работает Виталий Кафанов, владеющий информацией. И если ростовчанам потребуется замена, то кандидатура Курбана Бердыева будет выглядеть логичной. Тем более, что «Ростов» при нем взлетел достаточно высоко.
"Матч ТВ"