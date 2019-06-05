Ринат Билялетдинов: главным в уходе Бердыева из "Рубина" мне видится вопрос финансов

Известный специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера казанского "Рубина".— Это очень удобная версия. Не исключу, что это было одним из факторов для принятия подобного решения. Но дисквалификация стоит не на первом месте. Условно говоря, годок-то можно и потерпеть, посвятив его наработкам и игровым схемам под Лигу Европы. Но я думаю, что неучастие в еврокубках — одна из частичек, но не самая главная причина. Повторюсь, но главным в этой ситуации мне видится вопрос финансов.— Недавно видел бегущую строку на одном новостном телеканале, где было написано, что Валерий Карпин продолжит работу в "Ростове". И мне кажется, что эта информация — ответ на ваш вопрос. Слухи начали муссироваться, последовал ответ, подтверждающий, что Карпин продолжит работать с ростовчанами. Это сделано, чтобы не будоражить общественности и исключить любые вопросы.Потому что в противном случае началось бы: "Ростов" не подтвердил, а что дальше? Тут бы и спартаковцы подключились с предположениями о том, что Олег Кононов уходит. У нас всегда в таких ситуациях сочиняют правдоподобно звучащие версии, после чего запускают их в социальные сети. И все — ветка трещит, шелуха и семечки летят. И все вокруг в курсе, все обсуждают, все обладают инсайдерской информацией.— Если «Ростов» подтвердил Карпина, то я не думаю, что в ближайшее время произойдут какие-то перемены. Может быть, не сейчас. Отмечу, что в «Ростове» работает Виталий Кафанов, владеющий информацией. И если ростовчанам потребуется замена, то кандидатура Курбана Бердыева будет выглядеть логичной. Тем более, что «Ростов» при нем взлетел достаточно высоко.