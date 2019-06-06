15 клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги, 1 клуб - против

Большинство клубов чемпионата России выступило за увеличение числа участников высшего aдивизиона чемпионата России с 16 до 18.

"15 клубов — за, один — против", - цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом общего собрания клубов Премьер-Лиги, которое проходит сегодня, 6 июня, в Москве.

На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.
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