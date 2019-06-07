Владимир Быстров: Анюков поймает золотую рыбку – и еще лет десять будет за "Зенит" играть

Ассистент главного тренера юношеской сборной России (U17) Владимир Быстров отказался давать советы бывшему одноклубнику Александру Анюкову. В сентябре защитнику исполнится 37 лет.– Потому что он – Анюков!– Более спокойный. Умеет себя сдержать, промолчать лишний раз… Некоторые специалисты еще три года назад думали, что Анюков спекся. А он, как видите, в порядке. Семак понимает, что Саша может, а что – нет. Так и выстраивает игру. Не просит скользить по бровке туда-сюда. Достаточно закрывать надежно свою зону. Своим присутствием Анюков придает уверенности команде. При иностранных тренерах к нему в "Зените" относились без уважения!– Саша – не мальчик, сам разберется, что делать дальше. Пока он в отпуске, на рыбалке. Вот поймает золотую рыбку – и еще лет десять будет за "Зенит" играть…