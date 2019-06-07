Кверквелия подтвердил информацию о сокращении отступных в его контракте в 2,5 раза

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подтвердил информацию о сокращении отступных в его контракте в 2,5 раза — с 9 до 3,6 млн евро.

— Что с вашим будущем? У вас контракт до лета 2021 года, обсуждает ли клуб его продление?

— Я ни с кем об этом не разговаривал, ничего не обсуждал. Но два года — нормально, время еще есть!

— Весной Нобель Арустамян сообщил: с 1 июля отступные в вашем контракте — 3,6 млн евро. Это близко к правде?

— Ну, раз Нобель говорит… Плюс-минус так.

— В прошлом году писали, что вами интересовались в АПЛ. Если позовут в Европу сейчас, поедете?

— Я в "Локо" 2,5 года, все выиграл. Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет? Можно попробовать взять титул в другой стране. Стать чемпионом, выиграть Кубок и закончить — это не про меня, я не такой. Хочу побеждать дальше! Чем больше титулов — тем лучше.

— То есть если уезжать, то только в топ-клуб?

— Бороться за выживание точно нет смысла. Но в идеале хочется европейский чемпионат из топ-5 и бороться минимум за Лигу Европы. Конечно, сложно туда попасть, но если появятся варианты, которые интересны и клубу, и мне — я подумаю. Это хороший шаг в карьере.

— Допустим, завтра на вас выйдет клуб АПЛ, но не из топ-5. Даже рассматривать не будете?

— Почему? Любое предложение буду рассматривать! Либо еду в "Челси", либо не еду никуда — такого точно нет. Если [предложат] нормальные условия и команду, почему нет? Буду обсуждать, решать.

Sport24
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 18:14
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