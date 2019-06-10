Смертельно больной экс-игрок "Зенита" Риксен анонсировал свой "последний вечер"

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен записал душераздирающее обращение к фанатам. 42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. В ближайшее время он, вероятно, намерен завершить борьбу с неизлечимой болезнью.

"Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", — такой текст записал Риксен с помощью устройства по генерации речи.



Билеты на мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" стоят ? 70. Его посетят бывшие футболисты, известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зенит Риксен
Сегодня, 12:38
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