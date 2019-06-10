"Зенит" проведет матчи с "Гонведом" и "Црвеной Звездой"

"Зенит" назвал своих соперников по двум заключительным матчам в рамках тренировочных сборов.29 июня питерцы сыграют в Австрии две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским "Гонведом" из Будапешта, во второй – с белградской "Црвеной Звездой".21 июня подопечные Сергея Семака сыграют с "Ваккером" из Инсбрука, а 25-го – с болгарским "Левски".