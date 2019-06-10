"Зенит" проведет матчи с "Гонведом" и "Црвеной Звездой"

"Зенит" назвал своих соперников по двум заключительным матчам в рамках тренировочных сборов.

29 июня питерцы сыграют в Австрии две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским "Гонведом" из Будапешта, во второй – с белградской "Црвеной Звездой".

21 июня подопечные Сергея Семака сыграют с "Ваккером" из Инсбрука, а 25-го – с болгарским "Левски".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Црвена Звезда
Сегодня, 13:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама