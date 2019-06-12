Аркадий Дворкович: у Дзюбы все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной России

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович высказался на тему звезд и открытий РПЛ сезона-2018/19, а также порассуждал о лидерских качествах форварда Артема Дзюбы в сборной России.

"Трудно говорить об открытиях РПЛ, было сразу несколько звезд. Конечно, главный бомбардир Федор Чалов выделялся!

Что касается Дзюбы, главное, что он сейчас ведет за собой сборную и играет в ней очень большую роль, критичную для настроения. Видно, как у ребят горят глаза и как они бегут вперед до самой последней минуты матча. Думаю, у него есть все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной", - цитирует Дворкович Sport24.ru.
Теги: Дворкович Дзюба Кержаков Зенит
Вчера, 23:39
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