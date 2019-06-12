Стало известно, какую зарплату предложил "Спартак" форварду "Ромы" Понсе

"Спартак" хочет приобрести нападающего "Ромы" Эсекиэля Понсе, который в прошлом сезоне выступал за АЕК на правах аренды.

Красно-белые готовы предоставить 22-летнему аргентинцу оклад в размере около 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы, сообщает "Спорт-Экспресс".

Переговоры находятся в решающей стадии. Сумма трансфера может составить 7 млн.
Теги: Понсе Рома Спартак
Сегодня, 09:14
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