Стало известно, какую зарплату предложил "Спартак" форварду "Ромы" Понсе
"Спартак" хочет приобрести нападающего "Ромы" Эсекиэля Понсе, который в прошлом сезоне выступал за АЕК на правах аренды.
Красно-белые готовы предоставить 22-летнему аргентинцу оклад в размере около 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Переговоры находятся в решающей стадии. Сумма трансфера может составить 7 млн.
Красно-белые готовы предоставить 22-летнему аргентинцу оклад в размере около 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Переговоры находятся в решающей стадии. Сумма трансфера может составить 7 млн.