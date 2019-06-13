Соловчук, Пак, Гайсин и их представители не явились на заседание

Водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин и их представители не явились на заседание Пресненского суда по делу о драках с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Сегодня, 13 июня, проходит апелляция по данному делу.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали Соловчук, Пак и Гайсин.

"Суд связался с потерпевшим, они подтвердили свое нежелание участвовать в заседании", – сказал судья.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Соловчук Пак Гайсин Кокорин Мамаев
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