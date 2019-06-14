Александр Кержаков: по самоотдаче есть вопросы к ребятам

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал поражение от Аргентины (0:1) в финальном матче на турнире Мемориал Валентина Гранаткина.— Наверное, результат объективен. Да, мы имели несколько возможностей, чтобы забить гол во втором тайме. Но, думаю, это было видно и со стороны, сборная Аргентины сыграла лучше в этом матче, чем мы, начиная с первых минут. По самоотдаче есть некоторые вопросы к ребятам.— Нет.— Если говорить конкретно об этом матче, соперник был самым сильным на турнире. Мы до этого не сталкивались с такой интенсивностью игры. Плюс ребята в своих клубах тоже играют нечасто против соперников такого уровня. Наверное, к сожалению, мы проигрываем многим ведущим мировым и европейским командам в индивидуально-техническом оснащении. В каких-то стрессовых ситуациях на футбольном поле — если говорить о давлении соперника, о прессинге, о том, что противник чуть быстрее атакует тебя, когда принимаешь мяч, чем ты привык, — мы теряли очень много мячей, очень плохо принимали мячи… Этого и не хватило.— Я не знал, кто у них звезды. Мне показалось, что второй тайм мы еще как-то выровняли, несмотря на то, что пропустили гол, мы и сами имели возможность со стандарта забить. В первом тайме мы меньше возможностей создавали у ворот соперника.— До отборочных еще очень много времени. Зависит от того, кто будет иметь игровую практику, кто как себя будет чувствовать. Кто-то, может, будет расти, у кого-то будет первая любовь… Тут такой возраст, что невозможно определиться. Здорово сыграли оба вратаря, вопросов нет. Может, были какие-то мелкие шероховатости, но они у всех существуют.— У нас ночью два игрока прилетели из Казани, подъехали еще четыре человека, ну и в Питере ребята сдавали тоже, Данилин Максим из «Спартака» ездил в Москву три раза… Нельзя на это сваливать, как на проблему, но психологически, я думаю, все равно что-то давит на ребят. И до турнира, и после первого матча, и когда они приезжают с экзаменов, все равно чувствуется волнение: кто-то думает, как он сдал, кто-то готовится к следующему экзамену, многие ребята были с учебниками. Наверное, это не совсем правильно. Либо надо чуть-чуть корректировать сроки, либо менять возраст. Иначе к основным проблемам этого возраста добавляется еще и ЕГЭ. Но профессионалы на то и должны быть профессионалами, чтобы хотя бы в дни матчей могли концентрироваться только на игре.— Нам вообще повезло, что за четыре-пять дней до сбора перед этим турниром мы выступали в Словакии. У нас получился практически месяц сборов с небольшим перерывом. Очень здорово, что появилась возможность так много побыть с ребятами, попытаться им объяснить более досконально, чего мы ждем от них, как нужно играть. Что касается самого турнира, естественно, он информативен. Ребята проверили свои силы. Второе место — тоже как-никак относительно хороший результат. Им приятно было побеждать. Конечно, плохо проигрывать в финале, тем более домашнего турнира, но есть к чему стремиться.