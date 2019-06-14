Миодраг Божович: сбросил около 15 килограммов за время работы в "Крыльях Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, что испытывал страх из-за того, что самарская команда может вылететь из РПЛ.

"Очень боялся, что "Крылья" могут вылететь. Это было бы плохо прежде всего для людей в Самаре. У нас очень преданные болельщики. Думаю, если бы было полегче добираться до арены, на каждом матче "Крыльев Советов" собирались бы полные трибуны. Я очень сильно волновался, переживал и чувствовал себя нехорошо. Но зато сильно похудел, ха-ха. Сбросил около 15 килограммов за то время, что работаю в "Крыльях". А похудеть в Самаре тяжело, потому что еда очень вкусная", - цитирует Божовича Sport24.ru.
Теги: Божович Крылья Советов
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