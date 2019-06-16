Джанлуиджи Буффон: хочу посещать тренерские курсы, поучиться на спортивного директора или даже пойти бизнес-школу

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал об уходе из "ПСЖ"."Сейчас я точно так же, как прошлым летом, нахожусь в необычайном состоянии покоя, в состоянии полного расслабления, когда все открыто для меня, и все это может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней.Я получил несколько хороших предложений, но если мне не хватает драйва, который я ищу, то я мог бы подарить себе год, который потрачу на себя, полностью на себя. Год обучения. Я хотел бы посещать тренерские курсы, возможно, поучиться на спортивного директора или даже пойти бизнес-школу, я хотел бы улучшить свои знания английского языка. Я хочу получить навыки, необходимые для того, чтобы в будущем передо мной были открыты все возможности.Я хочу быть откровенным, опыт в Париже был исключительным во всех отношениях. У него был только один минус: он отнял у моей жены и детей время, но у меня будет время наверстать упущенное", — цитирует Буффона Corriere dello Sport.