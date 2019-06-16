Ивица Олич: Влашич хочет остаться в ЦСКА ещё на один-два года

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, что полузащитник "армейцев" Никола Влашич хотел бы продолжить выступление за московский клуб.

"Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь ещё на один-два года. Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА", - цитирует Олича "РИА Новости".
Теги: Олич Влашич ЦСКА
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