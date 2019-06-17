Павел Долгов находится на просмотре в "Рубине"
22-летний форвард Павел Долгов может перейти в "Рубин". 22-летний футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер "Рубина".
Долгов — воспитанник академии "Зенита". За основной состав клуба из Санкт-Петербурга провел 11 матчей, становился обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015).
Долгов — воспитанник академии "Зенита". За основной состав клуба из Санкт-Петербурга провел 11 матчей, становился обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015).