"Зенит" может заявить Анюкова в качестве играющего тренера
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб рассматривает возможность заявки защитника Александра Анюкова на следующий сезон в качестве играющего тренера.
"Возможно ли заявить Анюкова играющим тренером? Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги", - цитирует Медведева "РБ".
"Возможно ли заявить Анюкова играющим тренером? Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги", - цитирует Медведева "РБ".