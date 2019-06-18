"Зенит" может заявить Анюкова в качестве играющего тренера

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб рассматривает возможность заявки защитника Александра Анюкова на следующий сезон в качестве играющего тренера.

"Возможно ли заявить Анюкова играющим тренером? Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги", - цитирует Медведева "РБ".
Теги: Анюков Зенит
Сегодня, 01:06
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