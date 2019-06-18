"Спартак" поздравил Айртона с 22-летием

? С днем рождения, Айртон!

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Сегодня нашему защитнику исполняется 22 года. Желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе «Спартака»!

?#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/amxQcaxrzv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 19, 2019

"Спартак" поздравил защитника Айртона Лукаса с днем рождения."С днем рождения, Айртон! Сегодня нашему защитнику исполняется 22 года. Желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака", - говорится в поздравлении.