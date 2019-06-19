Боккетти также покидает "Спартак"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о предстоящих изменениях в команде.
"Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся "тусня" начинается в середине августа.
Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По "железным" – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
"Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся "тусня" начинается в середине августа.
Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По "железным" – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".