Боккетти также покидает "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о предстоящих изменениях в команде.

"Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся "тусня" начинается в середине августа.

Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По "железным" – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Боккетти Спартак
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