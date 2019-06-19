Источник: Семин недоволен решением руководства купить Мурило. Он хотел Романа Еременко

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин недоволен решением руководство клуба приобрести бразильского футболиста Серкейру Мурило.Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", специалист хотел подписать полузащитника "Ростова" Романа Еременко, который мог уйти летом из "Ростова" на правах свободного агента, но его агент требовал 2 миллиона евро за свои услуги плюс столько же - годовой оклад самого Еременко.Совет директоров "Локо" был против подписания возрастного футболиста за такие деньги, Семин же настаивал на усилении под Лигу чемпионов. В результате Еременко продлил контракт с "Ростовом" на 4 сезона. Семин заявил, что даже не будет смотреть на него, пока не получит на игрока характеристику от тренеров дубля.