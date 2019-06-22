Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с "Локомотивом"

Игроки "Локомотива" Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Александр Коломейцев и Антон Коченков продлили контракты с клубом, сообщает официальный сайт москвичей.

В прошедшем сезоне 32-летний Коченков провел два матча за железнодорожников и пропустил три гола.

Ротенберг в минувшем сезоне принял участие в пяти матчах "Локомотива". Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. На счету Игнатьева 37 игр за "Локо", два гола и три результативные передачи.

Коломейцев в прошедшем сезоне не сыграл ни разу.
Теги: Ротенберг Коченков Игнатьев Коломейцев Локомотив
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