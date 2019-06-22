Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с "Локомотивом"
Игроки "Локомотива" Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Александр Коломейцев и Антон Коченков продлили контракты с клубом, сообщает официальный сайт москвичей.
В прошедшем сезоне 32-летний Коченков провел два матча за железнодорожников и пропустил три гола.
Ротенберг в минувшем сезоне принял участие в пяти матчах "Локомотива". Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. На счету Игнатьева 37 игр за "Локо", два гола и три результативные передачи.
Коломейцев в прошедшем сезоне не сыграл ни разу.
В прошедшем сезоне 32-летний Коченков провел два матча за железнодорожников и пропустил три гола.
Ротенберг в минувшем сезоне принял участие в пяти матчах "Локомотива". Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. На счету Игнатьева 37 игр за "Локо", два гола и три результативные передачи.
Коломейцев в прошедшем сезоне не сыграл ни разу.