"Спартак" решил отдать в аренду Глушенкова

"Спартак" хочет отдать в аренду полузащитника Максима Глушенкова, сообщает интернет-издание Metaratings.ru.

Источник отмечает, что у тренерского штаба красно-белых есть большие сомнения, что 19-летний футболист сумеет выиграть конкуренцию у более опытных партнеров, поэтому принято решение отдать его в аренду.
Теги: Глушенков Спартак
Сегодня, 01:32
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