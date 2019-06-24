"Спартак" решил отдать в аренду Глушенкова
"Спартак" хочет отдать в аренду полузащитника Максима Глушенкова, сообщает интернет-издание Metaratings.ru.
Источник отмечает, что у тренерского штаба красно-белых есть большие сомнения, что 19-летний футболист сумеет выиграть конкуренцию у более опытных партнеров, поэтому принято решение отдать его в аренду.
Источник отмечает, что у тренерского штаба красно-белых есть большие сомнения, что 19-летний футболист сумеет выиграть конкуренцию у более опытных партнеров, поэтому принято решение отдать его в аренду.