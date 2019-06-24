Полузащитник "Вольфсбурга" Баду проходит просмотр в "Спартаке"

Полузащитник из резерва "Вольфсбурга" Малькольм Баду проходит просмотр в московском "Спартаке".

Баду является клиентом агентства TZSportmanagement, где работал новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн. 22-летний Баду в прошлом сезоне выступал за вторую команду "Вольфсбурга" в немецкой региональной лиге "Север" (четвертый уровень первенства страны). За "Вольфсбург-2" он провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Sport24.ru
Теги: Вольфсбург Бундеслига Баду Спартак
Сегодня, 08:25
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