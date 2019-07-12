Сергей Силкин: первые игры сезона всегда более напряжённые, а футболисты более скованные

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервьюпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 1-го тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (1:1). -Первые игры сезона всегда более напряжённые, а футболисты более скованные. В первом тайме москвичи выглядели поинтересней, но во втором стали играть по счёту, дали сопернику приблизиться к своим воротам, чем он в итоге и воспользовался. Чтобы играть на удержание нужно готовить быстрые атаки и пользоваться имеющимся на поле пространством, а у "Динамо" не нашлось атакующих игроков, которые могли бы угрожать воротам, поэтому во втором тайме играли беззубо. По результату счёт закономерный.Обсуждать это детально можно будет по итогам хотя бы пяти туров. Каждый из них продолжает адаптацию в новом коллективе, каждый играл не без ошибок. Шиманьски был скован, хотя с мячом работал здорово, и он наверняка себя ещё покажет. Плиев в обороне ошибался, причём необоснованно. Идёт притирка. Выделить кого-то отдельно очень сложно, потому что все играли ровно. В эпизоде с голом Кардозу ему мяч хорошо на ногу лёг, он здорово использовал этот момент. Но какие-то комбинации, по большому счёту, у динамовцев не получались. Был во втором тайме хороший момент после розыгрыша между Панченко и Жоаозиньо, но реализовать его не удалось, а других моментов во второй половине больше и не было.Конечно, в каждую линию по игроку нужно взять. Обязательно нужен забивной нападающий, которого в сегодняшней игре и не хватало. Роман Орещук говорил, что будет 2-3 игрока, на днях было заявление по Шарлю Каборе, который однозначно "Динамо" усилит, это хороший футболист. Сегодня не играл Сергей Паршивлюк, а он тоже поможет команде. Думаю, если новички ещё будут - это будут футболисты основы.Это первый опыт туляков в еврокубках, опыта нет, поэтому будет много эмоций. Опасаюсь, как бы "Арсенал" не наступил на прошлогодние грабли "Уфы", когда они готовились к еврокубкам, но потом наступил провал физических и эмоциональных кондиций, из-за чего команду весь сезон трясло. Лига Европы отнимет много эмоций, для неопытных футболистов это непростое испытание. Но я в любом случае желаю "Арсеналу" удачи.