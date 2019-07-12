Сергей Силкин: первые игры сезона всегда более напряжённые, а футболисты более скованные

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 1-го тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (1:1). -
О матче:
Первые игры сезона всегда более напряжённые, а футболисты более скованные. В первом тайме москвичи выглядели поинтересней, но во втором стали играть по счёту, дали сопернику приблизиться к своим воротам, чем он в итоге и воспользовался. Чтобы играть на удержание нужно готовить быстрые атаки и пользоваться имеющимся на поле пространством, а у "Динамо" не нашлось атакующих игроков, которые могли бы угрожать воротам, поэтому во втором тайме играли беззубо. По результату счёт закономерный.
-Об игре новичков "Динамо":
Обсуждать это детально можно будет по итогам хотя бы пяти туров. Каждый из них продолжает адаптацию в новом коллективе, каждый играл не без ошибок. Шиманьски был скован, хотя с мячом работал здорово, и он наверняка себя ещё покажет. Плиев в обороне ошибался, причём необоснованно. Идёт притирка. Выделить кого-то отдельно очень сложно, потому что все играли ровно. В эпизоде с голом Кардозу ему мяч хорошо на ногу лёг, он здорово использовал этот момент. Но какие-то комбинации, по большому счёту, у динамовцев не получались. Был во втором тайме хороший момент после розыгрыша между Панченко и Жоаозиньо, но реализовать его не удалось, а других моментов во второй половине больше и не было.
- О работе "Динамо" в оставшееся время до закрытия трансферного окна:
Конечно, в каждую линию по игроку нужно взять. Обязательно нужен забивной нападающий, которого в сегодняшней игре и не хватало. Роман Орещук говорил, что будет 2-3 игрока, на днях было заявление по Шарлю Каборе, который однозначно "Динамо" усилит, это хороший футболист. Сегодня не играл Сергей Паршивлюк, а он тоже поможет команде. Думаю, если новички ещё будут - это будут футболисты основы.
- О шансах "Арсенала" в Лиге Европы:
Это первый опыт туляков в еврокубках, опыта нет, поэтому будет много эмоций. Опасаюсь, как бы "Арсенал" не наступил на прошлогодние грабли "Уфы", когда они готовились к еврокубкам, но потом наступил провал физических и эмоциональных кондиций, из-за чего команду весь сезон трясло. Лига Европы отнимет много эмоций, для неопытных футболистов это непростое испытание. Но я в любом случае желаю "Арсеналу" удачи.