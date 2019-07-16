Арбитр матча "Спартак" – "Сочи" Москалев отстранен. РФС признал, что гол Жиго засчитан ошибочно

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Владимира Москалева в матче 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" (1:0)."Понимаю, что матч получился резонансным. Оценка: очень неудачная игра Москалева. По всем моментам.Вопросов по карточкам даже больше, чем по пенальти. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи.Да, можно говорить, что была борьба, но один игрок выпрыгнул пораньше. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил.Эпизод на 21-й минуте с нарушением Рассказова: для нас это 11-метровый удар, было видно, что это фол. Но я прошу не танцевать на костях, это очень неудачный матч для Володи.Мы разговаривали с ним после игры. Мы дадим ему время. На сборах выглядел он хорошо. Сдал физподготовку и тактическую часть. Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Не знаю, по какой причине этого не получилось.Мы дадим Володе время успокоится, отдохнуть и прийти в себя. И вас я прошу не нагнетать: все бывает в жизни. Он будет отстранен на какое-то время", – сказал Егоров.