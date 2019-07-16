Яковлев: предложения есть, но не хочу говорить, от кого. Очень хочу сыграть в этом сезоне

Бывший игрок "Спартака" и "Крыльев Советов" Павел Яковлев прокомментировал свое будущее. 28-летний футболист находится в статусе свободного агента."Предложения есть, но пока не хочу говорить, от кого. Поэтому без комментариев. Единственное, что могу сказать — очень хочу сыграть в этом сезоне. Дай бог получится", — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом Sport24 .В прошлом сезоне Павел Яковлев выступал за "Крылья Советов", который покинул 1 июля. В РПЛ-2018/19 футболист провел 17 матчей и забил 1 гол.