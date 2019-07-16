Павел Колобков: начало матчей РПЛ достаточно удобно для просмотра

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что начало матчей чемпионата России довольно удобно для телевизионных болельщиков.
"Для меня - не как министра, а как болельщика - время начало матчей, считаю, достаточно удобное для просмотра. Недаром многие матчи в Европы начинаются в это время (поздно вечером). И для этого есть объективные причины, есть и требования телевидения, и жаркая погода. Действительно, и футболистам, и болельщикам не всегда удобно играть в такую погоду. Ростовский стадион находится на левом берегу Дона, и, может быть, не совсем удобно (от него) добираться. Эту практику надо изучать, существуют разные мнения. Я думаю, что лига сама заинтересована в том, чтобы максимальное количество болельщиков, с одной стороны, приходило на стадионы, - добавил глава ведомства. - А, с другой стороны, в том, чтобы были максимальные рейтинги у телевизионных трансляций. И об этом тоже не надо забывать", - цитирует Колобкова РИА Новости.