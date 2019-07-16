Александр Бородюк: "Спартаку" нужно время. Клуб потерял Промеса, Зе Луиша, Глушакова

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отметил, что "Спартаку" нужно время на перестройку.– Им надо дать время, все-таки москвичи понесли серьезные кадровые потери. Ранее ушел Квинси Промес, сейчас команда попрощалась с Зе Луишем и Денисом Глушаковым. То есть лишились тех, кто определял основные атакующие действия. Но уверен, что "Спартак" все равно начнет прибавлять по ходу сезона. На сегодняшний день самое главное, что они стартовали с победы и набрали три очка. Как говорится, лучше провести не самый сильный матч, но добиться результата, чем наоборот.– Рано оценивать его возможности, первые выводы будем делать по истечении нескольких туров. Главная проблема "Спартака" – в другом. В том, что молодым игрокам нужно адаптироваться к условиям постоянного давления со стороны прессы и трибун. Такому клубу нужны футболисты со стержнем и характером – такие лидеры, какими были Промес, Зе Луиш и Сальваторе Боккетти, который отчаянно сражался в штрафной.