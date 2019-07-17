Болельщик "Динамо" опроверг информацию о нападении на полицейского

Болельщик московского "Динамо" Алексей Шевердяев опроверг информацию о своём нападении на полицейского после игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Арсеналом", которая состоялась в Туле 12 июля.
"Информация о нападении на полицейского не соответствует действительности. Это какая-то ошибка. Сына у меня нет. По обвинению в причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов я задержан не был. Нахожусь на работе и в шоке от количества звонков. Был задержан по статье 20.1 часть 1 и отпущен в субботу домой", - цитирует Шевердяева Sport24.ru.
Предполагается, что по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов был задержан другой человек, но не Шевердяев.