Радимов - о "Балтике": на старом багаже, конечно же, не получается

- ЦСКА выиграл, "Спартак" выиграл, "Зенит" выиграл, "Локомотив" выиграл. Не уступаешь в борьбе, со стандартами справляешься - и три очка твои.
Так что "Балтике" со своим модным тренерским штабом надо что-то придумывать. А так на старом багаже, конечно же, не получается, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
За девять туров "Балтика" набрала 11 очков и располагается на восьмой строчке. Калининградцы одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. После паузы на матчи сборных команда 11 октября встретится в гостях с "Ахматом".