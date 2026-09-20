Радимов - о "Балтике": на старом багаже, конечно же, не получается

Владислав Радимов оценил результаты "Балтики" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ
Эксперт считает, что калининградцам необходимо искать новые решения.

- ЦСКА выиграл, "Спартак" выиграл, "Зенит" выиграл, "Локомотив" выиграл. Не уступаешь в борьбе, со стандартами справляешься - и три очка твои.

Так что "Балтике" со своим модным тренерским штабом надо что-то придумывать. А так на старом багаже, конечно же, не получается, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

За девять туров "Балтика" набрала 11 очков и располагается на восьмой строчке. Калининградцы одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. После паузы на матчи сборных команда 11 октября встретится в гостях с "Ахматом".

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