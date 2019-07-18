- Аспект первый. Игрок ничей настолько, насколько это возможно (не нужен и не собирался играть за клуб, которому принадлежит, да и в прошлом году не играл). Знакомый главному тренеру. Статусный (обойма сборной).
Вопрос: почему он не в "Спартаке" по окончании сезона? С первого дня предсезонки? С первого тура? Чего ждали? (Я думаю, новые агенты права верифицировали).
Аспект второй. "Ненобель" утверждает, что сам Мирзов хотел в "Арсенал". Доверяю оценке этого канала; как бы то ни было, это пока единственное полуобоснование того, что дело тянулось. То есть Мирзов а) не чрезмерно хотел в "Спартак" и б) к хорошо знающему его тренеру Кононову? Это два раза стрёмно.
Аспект третий. Свободного де-факто, не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет "Зенит". Не хочет ЦСКА. И не хочет даже "Рубин" — хотя ситуация прям для "Рубина", перехватить Мирзова на вырост. "Рубин" ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия… Но Мирзов не нужен. Я доверяю оценке Сайманова, этот человек — бизнесмен. Для меня это укрепление в моём собственном убеждении, что у Мирзова большой перспективы нет. Мало того, Мирзов принадлежит "Ростову", где важную роль играет Алексей Рыскин. Партнёр "Рубина" по сделке с Суторминым (где все остались в прибытке). Можно было интересом хоть цену вздуть — но нет.
Аспект четвёртый: сам игрок хочет в "Арсенал", но "Арсенал"… Не берет! Ой, ребята. Хватило бы и первого пункта, на самом деле. Сдаётся мне, "Спартак" снова купил на рубль пятаков, - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Уткин - о переходе Мирзова: "Спартак" снова купил на рубль пятаков
Спортивный журналист Василий Уткин поделился своим мнением о покупке московским "Спартаком" полузащитника Резиуана Мирзова
Фото: "Спартак"