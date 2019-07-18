"Ростов" выступил с заявлением по поводу переговоров Мирзова и "Арсенала"

Донской клуб выступил с официальным заявлением по поводу слов спортивного директора тульского "Арсенала" Андрея Рудакова:- Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК "Арсенал" Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал "Спартак", а не "Арсенал", несмотря на договорённости между тульским клубом и самим игроком.Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и "Арсеналом" у данного игрока был действующий контракт с "Ростовом".При этом "Ростов" не давал согласия "Арсеналу" на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК "Ростов" оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). Этот поступок не красит "Арсенал" и Резиуана Мирзова, - было опубликовано на официальном сайте "Ростова".Напоминаем, что вчера "Спартак" объявил о подписании контракта с полузащитником Резиуаном Мирзовым, права на которого принадлежали "Ростову".