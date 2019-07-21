"Тамбов" проиграл "Локомотиву". Григоряна ругали не зря

Главному тренеру "Тамбова" досталось за поход в вечерний эфир "Матч Премьер" перед игрой. Как оказалось, не зря. "Тамбов" уступил "Локо" так же, как и в Питере "Зениту". 5 основных моментов встречи в Черкизово.По сравнению с матчем против "Рубина", в стартовом списке "Локо" был только один новичок - Владислав Игнатьев на правом фланге полузащиты. Дело в том, что Рифат Жемалетдинов почувствовал недомогание, и из-за него не сыграл против "Тамбова" ни минуты. Семин снова доверяет 4-4-2 с Антоном Миранчуком на левом краю. И пока это приносит результат. Эдеру удается таранить оборону соперника по центру, Алексей Миранчук классно его поддерживает, Крыховяк обеспечивает вторую волну и выигранные подборы, а "крылья" в лицах Рыбуса и Живоглядова должны давать ширину.Но есть у такого построения "Локо" и хрупкие места. Во-первых, это центр обороны. Адаптация Мурило происходит в темпе не локомотива, а старого паровоза. Бразилец проигрывает борьбу не только нападающим "Зенита", но и игрокам "Тамбова", при всем к ним уважении. Поэтому на Чорлуку выпадает двойная нагрузка, хотя хорват не в состоянии справиться и с собственными обязанностями. Гол "Тамбова" - яркий пример откровенного "привоза" защитника "Локо".Во-вторых, слабая работа правого фланга в созидании. Игнатьева хватило только на 45 минут, Живоглядов вообще отказывается от атаки (только 5 передач в финальной трети поля). Явный уклон на левый фланг, отсутствие баланса - это задачи, которые должен решить Семин перед стартом Лиги чемпионов."Я не пью водку перед матчем, не грешу", - так оправдывался Александр Григорян за свой поход на вчерашний эфир "Матч Премьер", когда до игры его команды против одного из лидеров чемпионата оставалось меньше суток. Это вызвало, как минимум, непонимание поведения коуча "Тамбова". Хотя он сам заявил, что всегда благодарен "Матчу" и будет принимать их приглашения дальше. Если бы в Черкизово "Тамбов" хотя бы не проиграл, вопросов к Григоряну не было. Но новичок РПЛ уступил за счет голов, практически скопированных с тех, что влетели в ворота Шелии в Питере.Вот гол Дзюбы. Основной нападающий соперника, главная удара сила остается совершенно один на линии вратарской. Защитники "Тамбова" находятся на расстоянии метра от него и никак не могут помешать Дзюбе забить.А это гол Эдера. Снова единственный форвард соперника в полном одиночестве в центре штрафной. Ойеволе и Осипенко смотрят футбол с хороших позиций для зрителей, а не для защитников. И это вновь вопросы об опеке. Плюс и в голе Дзюбы, и в голе Эдера абсолютно легко исполнялись подачи с флангов (от Дриусси и Рыбуса, соответственно). Защитная линия "Тамбова" при приближении соперника сужается, как шагреневая кожа, оставляя по краям километры свободы. Добавляя плотности в середине, "Тамбов" становится абсолютно беззащитным с флангов. Вот, о чем следовало думать Григоряну, а не разбирать игру "Спартака" с "Ростовом".Вряд ли тренерский штаб "Локо" доволен качеством игроков запаса. После потери Фарфана и повреждения Жемалетдинова у Семина остался только Федор Смолов, чтобы, в случае чего, спасти игру. Правда, с выходом Федора в матче против "Тамбова" атака "железнодорожников" посыпалась, как крыша ДК в Алтайском крае, ремонт которой проспонсировал форвард. И это "Локомотив" не горел, а спокойно охранял победный счет.Для позиционной игры надо иметь как можно больше вариаций. А креатив "железнодорожников" закончился сразу после первого гола. Победный мяч Игнатьев, по сути, был забит в контратаке. Найти замену Фернандешу в условиях ограниченного бюджета и лимита на легионеров - серьезная проверка для селекционной службы. Но если сейчас не добавить в состав "Локомотива" классного распасовщика, то претендовать на что-то серьезное не получится ни в Лиге чемпионов, ни в РПЛ. Не получится все матчи вытягивать чисто на классе.Перлы Александра Григоряна могут закончиться уже к 7-8 туру. Составители календаря вообще не пожалели новичка, бросив его в пекло с самого старта. Выезды к "Зениту" и "Локомотиву", домашние матчи со "Спартаком" и "Арсеналом", и через "Оренбург" встреча с "Краснодаром". И на сколько очков можно рассчитывать еще сырой команде? Максимум 3-4. Да и как называть домашними игры, которые "Тамбов" будет проводить в Саранске? Самые не популярные решения РПЛ - это переносы матчей в другие города. Если хабаровский СКА выберется в РПЛ, можно попробовать его домашние встречи провести в Калининграде. И удивляться низкой посещаемости.Сам Григорян считает, что календарь для его команды нормальный. Главный тренер "Тамбова" сказал, что расписание позволит игрокам быстрее превратиться в настоящую команду. Неужели для этого нужны противостояния с топами? Вся четверка защитников "Тамбова" - это новички клуба. И им приходится искать взаимопонимание против сильнейших российского чемпионата. Ну и сколько искренности в словах Григоряна по поводу календаря?Нововведения в судействе шагают по РПЛ. Теперь игроки уходят на замену по кратчайшему пути, а тренеры получают "горчичники". Первопроходцем в этом стал Юрий Павлович Семин, который, как обычно, эмоционально отреагировал на одно из решений арбитра не в пользу "Локо". Судья удалять тренера не стал, а принял решение вынести предупреждение. Кстати, подействовало, и Семин немного присмирел.Зато другое правило, которое запрещает атакующим игрокам вставать в "стенку" при штрафных ударах, арбитры снова проглядели. При одном из стандартов в построение "Тамбова" влезли сразу 2 игрока "Локо", и судья разрешил пробить. Непонятно, почему после неправильного гола в ворота "Рубина", на это продолжают закрывать глаза.