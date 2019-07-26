Боккетти: сильно люблю "Спартак" и не могу сказать ни одного плохого слова про клуб

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, что у него был вариант продолжить карьеру в России, но он не хотел играть против красно-белых и поэтому вернулся в Италию. Этим летом «Спартак» расторг контракт с 32-летним Боккетти, который затем на правах свободного агента присоединился к «Вероне».— Сразу думал о том, чтобы уехать в Италию. Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Это мой любимый клуб, которому я отдал много лет своей карьеры. Просто не могу выходить на поле против «Спартака», в футболке другого российского клуба — это было бы некрасиво и нехорошо.— Честно говоря, не ожидал этого. Но футбол — такая штука, никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. У меня нет обиды на «Спартак», никаких проблем. Благодарю всех, кто помогал мне и кто был рядом все эти годы в России.Сильно люблю «Спартак» и не могу сказать ни одного плохого слова про клуб. Когда приходил туда, то не ожидал, что смогу полюбить какую-то команду так сильно, как в итоге полюбил «Спартак». Говорю не для фанатов, а то, что чувствую.— У меня был разговор с клубом, мы пообщались. Потом возник вариант с «Вероной», и мы быстро пришли к решению о моем уходе.— Да, Массимо позвонил мне, мы поговорили. Каррера меня поддержал, а после этого дал интервью, где говорил про меня. Очень приятно, что Каррера оказал мне поддержку. Теперь будем чаще встречаться с ним в Италии.— Мне бы очень этого хотелось. Я бы хотел сказать спасибо всем болельщикам, которые были со мной на протяжении этих лет. Они были рядом, когда было хорошо, но больше всего помогали в сложные моменты. Я бы хотел пробежать вокруг поля и сказать спасибо каждому их них. Даже если меня не пригласят на прощание, приду сам, чтобы выразить благодарность. У меня много друзей в Москве — это мой город, я всегда буду возвращаться сюда.