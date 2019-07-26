Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории чемпионатов России, девять раз приводивший «Спартак» к золотым медалям, прокомментировал высказывание бывшего полузащитника красно-белых Игоря Шалимова, который подверг критике нынешнего главного тренера московской команды Олега Кононова.
Шалимову не понравилось, что Кононов сказал на могиле спартаковской легенды Федора Черенкова, которому 25 июля исполнилось бы 60 лет.
«Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем, какой игрок и какой человек он был», — такую цитату Кононова опубликовали СМИ. Шалимов в инстаграме написал: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Чего «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — высшая степень дебилизма».
«Я знаю, что вчера на кладбище не только Олег Кононов, но и многие другие говорили о Черенкове как о живом человеке. Такие слова произнесли и Сергей Шавло, и друзья, одноклассники Федора, и священник. Ведь на самом деле: пока мы помним о нем, то обращаемся к нему так, словно он с нами по сей день. А забыть Федора невозможно!
А что касается слов Игоря Шалимова, то, на мой взгляд, они оскорбительны. И когда подобное звучит из уст бывшего игрока красно-белых, это огорчает вдвойне. К «Спартаку» всегда было приковано пристальное внимание, но в последнее время оно, к сожалению, носит какой-то скандальный характер. Давайте успокоимся и будем доказывать, что «Спартак» — это одна семья не на словах, а на деле, и объединимся в одно целое.
Даже когда у команды были очень непростые времена, когда она вылетала в первую лигу, болельщики всегда были рядом. Они поддерживали нас, и мы вставали с колен, были готовы на новые подвиги. А вот до оскорблений не доходило никогда…» — сказал Романцев в интервью Sport24.
Олег Романцев: слова Шалимова оскорбительны, Кононов говорил о Черенкове как о живом
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