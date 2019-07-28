В центральном матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл "Локомотив" - 1:0.
Чемпионат России
3 тур
Гол: Чалов, 42 (пен.)
ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон - Обляков, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 84), Влашич - Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.
Локомотив: Гильерме - Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Смолов, 57) - Жемалетдинов (Тугарев, 84), Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ал. Миранчук - Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Магкеев, Куликов, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Дорофеев.
Предупреждения: Бистрович, 5, Магнуссон, 40, Крыховяк, 49, Дивеев, 59, Шарлия, 74, Чорлука, 88
ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Локомотив"
В центральном матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл "Локомотив".
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