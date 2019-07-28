ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Локомотив"

В центральном матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл "Локомотив".
В центральном матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл "Локомотив" - 1:0.

Чемпионат России

3 тур

Гол: Чалов, 42 (пен.)

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон - Обляков, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 84), Влашич - Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.

Локомотив: Гильерме - Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Смолов, 57) - Жемалетдинов (Тугарев, 84), Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ал. Миранчук - Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Магкеев, Куликов, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Дорофеев.

Предупреждения: Бистрович, 5, Магнуссон, 40, Крыховяк, 49, Дивеев, 59, Шарлия, 74, Чорлука, 88

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Локомотив
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