Известный российский специалист Фёдор Щербаченко прокомментировал старт "Спартака" в нынешнем сезоне.
"Нужно разделять отношение к Кононову и то, что мы видим в исполнении "Спартака" на поле. Если бы команда играла хорошо, но пропускала и проигрывал случайно, тогда можно было говорить о каком-то невезении. Тогда можно было бы говорить, что надо подождать, "Спартак" сыграется, придут ещё новички, и его игра наладится. Но мы этого не видим. А видим мы следующее. Первое: "Спартак" не готов физически. Второе: он играет неорганизованно и в обороне, и в атаке. То есть игроки не знают, как правильно выстраивать игру, что делать в разных ситуациях. Третье: видно, что у "Спартака" сейчас нет жёсткой руки – и, соответственно, нет дееспособного коллектива именно в раздевалке. Да, Джикия – капитан, но в команде нет такого костяка, вокруг которого формировалась бы вся ситуация на поле и в раздевалке. И нет потенциала внутреннего выхода из сложившейся ситуации. Если ситуацию не исправит своим упреждающим хирургическим вмешательством Федун или Цорн, то, я думаю, отставка Кононова может случиться уже буквально на днях", - цитирует Щербаченко "Евро-футбол.ру".
Фёдор Щербаченко: видно, что у "Спартака" сейчас нет жёсткой руки
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