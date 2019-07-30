Спортивный директор АЗ Макс Хайбертс подтвердил, что клуб ведет переговоры со "Спартаком" относительно трансфера полузащитника Макса Тила.
Ранее сообщалось, что столичный клуб готов заплатить за хавбека сумму от 10 до 15 миллионов евро.
"Да, это правда. Клубы контактировали по этому вопросу. И переговоры продолжаются. Пока не могу сказать ничего конкретного, потому что постоянно появляется много информации и все может измениться", - цитирует Хайбертса официальный сайт.
АЗ подтвердил переговоры со "Спартаком" по Тилу
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