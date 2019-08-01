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Виталий Дьяков: пускай Григорян лучше эфиры ведёт, чем тренирует

Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, почему сорвался его переход в «Тамбов», который возглавляет Александр Григорян.

- После того как разорвал контракт с минским "Динамо", мне позвонил тренер… Хорошо, говорить — так прямо. Мне позвонил наставник "Тамбова" Григорян. Сказал, что хочет видеть меня в команде. Ответил, что готов, так как уже являюсь свободным агентом. Он попросил дать день-два на улаживание каких-то моментов, обещал, что скоро перезвонит. Прошло несколько суток, от него ни ответа, ни привета. Решил сам ему позвонить, уточнить ситуацию. Не берёт трубку. Писал ему смс. Ответа также не последовало.

Не люблю, когда люди так поступают. Мы же не в детском саду. Если у тебя что-то изменилось, наберись смелости, позвони сам, скажи как есть. Ладно, сам не позвонишь, мало ли что, но хотя бы на звонок-то ответить можно. Все понимаю, можно передумать или руководство могло решить, что я не нужен. Но когда тебе человек звонит, а потом пропадает… Очень некрасивая ситуация. Руку Григоряну после этого не пожму. Надо всегда оставаться прежде всего человеком. Григорян, проверь пропущенные!

Когда играл в дубле "Локомотива", он звал меня в "Химки". Потом из "Динамо" приглашал в "Анжи". Но тогда бело-голубые не отпустили. Когда разорвал контракт с турецким клубом в прошлом году, вместе с ним ходили на передачи "Матч ТВ". Он говорил, что если найдёт себе клуб, то обязательно ко мне обратится. Бог ему судья. Пусть лучше эфиры ведёт, чем тренирует. Какие теперь варианты? Веду переговоры с командой РПЛ. Не очень хочется опускаться в ФНЛ, хотя предложения оттуда есть. Но если в прошлом сезоне ехать в первый дивизион не хотел ни за что, то сейчас уже не буду столь категоричен. Один раз обжёгся, — сказал Дьяков.

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Теги: Дьяков Григорян
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