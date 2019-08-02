Александр Медведев: лимит мы будем не обходить, а соблюдать

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной переходу бразильского полузащитника Малкома в петербургский клуб из "Барселоны", ответил на вопрос о потенциальных трансферах и лимите на легионеров.– Лимит мы будем не обходить, а соблюдать, и строить состав исходя из действующих или будущих ограничений. Что касается игроков, то комментируем не процесс, а результат. Да, есть молодые и талантливые футболисты, с которыми необходимо работать. Но нужно время, чтобы они достигли уровня игры не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов.