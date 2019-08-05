Михаил Грушевский: покупка Малкома за 40 млн евро - это демонстративный плевок со стороны "Зенита" на происходящее вокруг

- Питерцы прогремели с этим трансфером, - начал Грушевский. - С одной стороны, можно порадоваться за наш чемпионат, ведь в нём будет выступать футболист столь высокого уровня, и наверняка поможет действующему чемпиону России в Лиге чемпионов. Но у меня возникают большие вопросы, причём не только к "Зениту", справедливости ради. Есть вопросы и к "Краснодару", и к "Динамо". К командам, совершающим феерические покупки (к "Спартаку" вопросов нет, они покупают новых игроков на средства с продажи старых). Я не понимаю как они собираются разбираться с финансовым fair play. Да, он влияет на выступления на международной арене, но я считаю, что у нас должен быть и внутрироссийский финансовый fair play.
На мой взгляд, клубы не имеют права тратить такие безумные деньги на трансферном рынке! Это некорректно в нынешней экономической ситуации в нашей стране, это некорректно в реалиях режима экономии, в котором живёт российский футбол сегодня. Могу на собственном примере пояснить: зарабатывать из-за кризиса стал в разы меньше, поэтому и трачу соответствующе. А "Зенит"... Даже команды, которые всегда позволяли себе определённые траты на новичков, никогда в жизни себе не смогут позволить сделку, подобную покупки "Зенитом" Малкома. И я очень сомневаюсь, что у зенитовцев финансово всё сойдётся.
С того момента как "Зенит" за 100 млн приобрёл Халка и Витселя, столь крупных трансферов в отечественном футболе у нас не было. Понятно, что мне ответят "завидуешь, мы можем себе это позволить". Но на мой взгляд в этом вопросе должны быть какие-то границы, морально-этические соображения. Команды должны соответствовать определённым рамкам и критериям. Не должно быть такого, что один супер богатый спонсор может позволить себе потратить вот такие безумные деньги.
Я готов к полемике на эту тему, готов услышать доводы в пользу таких трансферов и усиления отечественного первенства. Но на мой взгляд, в наших текущих реалиях это выглядит как демонстративное, нарочитое бахвальство возможностями со стороны клуба, который и без того не потратился на стадион, получив его в подарок, а также имеет другие преференции. Если "Оренбург" уже некоторое время играет в Премьер-Лиге, то теперь ещё будет играть "Зенит-3" или "Зенит-4", сформированный из "Сочи". Не просто так же огромное количество людей говорят о гарантированных 12-ти очках для "Зенита" в этом сезоне! И параллельно мы помним как "Оренбург" бился с нами в прошлом году, и в этом то же самое будет делать "Сочи", который будет умирать на поле так же, как и в игре со "Спартаком". И ещё есть крайне некрасивая история Сутормина. Она весьма показательна, и она не красит ни "Оренбург", ни "Рубин", ни "Зенит".
И ощущение, что болельщики других клубов будто смирились с тем, что победитель стартовавшего чемпионата России уже определён, и сезон можно завершать. "Зенит" же не потратил такие деньги для того, чтобы отдать чемпионство другим клубам. Как болельщик ЦСКА я не разделяю такого пессимизма, но выглядит это скверно.
Когда "Зенит" зимой продал почти за 50 млн Паредеса, а потом на эти же деньги купил Ракицкого, Барриоса и Азмуна - это была просто блестящая работа клуба! Работа, благодаря которой питерцы с запасом оформили чемпионский титул. Но более 40 млн за игрока "Барселоны" этим летом... это вызов общественному мнению, нашим реалиям, да и просто демонстративный плевок. Я считаю, что эта ситуация заставляет задуматься и её необходимо обсудить.
Михаил Грушевский: покупка Малкома за 40 млн евро - это демонстративный плевок со стороны "Зенита" на происходящее вокруг
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info высказал своё мнение по теме перехода в "Зенит" из "Барселоны" Малкома. По данным СМИ, команда из Санкт-Петербурга выплатила за бразильца более 40 млн евро.
Комсомольская правда
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