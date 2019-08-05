Станислав Черчесов: сложно сказать, чего будут хотеть от Мирзова в "Спартаке"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о перспективах полузащитника Резиуана Мирзова в "Спартаке"."Мы не на дистанции можем его оценить, а воочию. Есть у него качества, которые нужно развивать, сохранять, встраивать в команду. Он играл у нас 15 минут, и те задания против "Чертаново" — он схватил. Футболист обучаемый.Только в клубе могут ставить его на ту или иную позицию, объяснять и требовать, потому что это не моя работа. Чего будут от него хотеть мне сложно сказать. Самое главное, чтобы он был в состоянии, которое позволяло бы ему играть на уровне сборной. У нас свои соперники", — сказал Черчесов в эфире телепрограммы "Футбол России".