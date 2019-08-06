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Александр Егоров: в ворота "Спартака" нужно было назначать пенальти

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – о работе Владислава Безбородова на дерби "Спартак" – "Динамо" (0:0) в 4-м туре РПЛ.

– По матчу "Спартак" – "Динамо". Нужно ли было назначать пенальти в ворота красно-белых на 82-й минуте после фола Жиго?

– Очень хорошо провел этот матч Владислав Безбородов, были правильные, своевременные решения. Но он так расположился в том моменте, что со спины не увидел захвата. По видео – это 11-метровый удар.

– На матчи "Спартака" в ближайшее время ВАР не планируется? И когда он станет работать на двух играх в туре?

– Естественно, и на матчах "Спартака" ВАР будет. Скоро дерби, будем делать так, чтобы в ближайших турах ВАР поработал на каждой команде. Думаю, в ближайшее время дойдет дело и до "Спартака".

"СЭ"

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Теги: Егоров Спартак Динамо
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