Александр Егоров: в ворота "Спартака" нужно было назначать пенальти

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – о работе Владислава Безбородова на дерби "Спартак" – "Динамо" (0:0) в 4-м туре РПЛ.– Очень хорошо провел этот матч Владислав Безбородов, были правильные, своевременные решения. Но он так расположился в том моменте, что со спины не увидел захвата. По видео – это 11-метровый удар.– Естественно, и на матчах "Спартака" ВАР будет. Скоро дерби, будем делать так, чтобы в ближайших турах ВАР поработал на каждой команде. Думаю, в ближайшее время дойдет дело и до "Спартака".