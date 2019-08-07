Новосельцева: ребенок появится со дня на день. Ваня говорит, что хочет его, но никак не помогает

Катерина Новосельцева, супруга защитника "Сочи" Ивана Новосельцева, рассказала об очередном судебном заседании. 3 июня суд начал рассмотрение исков Новосельцевой к супругу о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.
"Сегодня было быстрое заседание, потому что некоторые моменты не пришли. Меня удивило, что запрашивал адвокат на прошлом слушании. Я провела со своей стороны некоторую оценку, хотя мне надо готовиться к беременности. Но на эти оценки пришлось тоже потратить некоторую сумму, а Ваня этого сделать не удосужился. В очередной раз это демонстрирует его отношение и качества.
Мой срок уже прошел. Мы ждем со дня на день появления малыша. Но Ваня никак не отреагировал и не помог. Он не участвует в нашей жизни. Были переговоры, где он ставил требования и условия, что он будет определять количество покупок и так далее. Когда адвокаты связались с ним на этот счет, он отказался. Мне помогли друзья в приобретении кроватки, коляски и прочего. Меня оскорбляет и удивляет позиция Вани. Это не мужская позиция, он не заслуживает уважения. Люди, которые его поддерживают, с моей стороны тоже никогда не будут уважаемыми. Это резкий и чувствительный момент. Друзья и знакомые, которые пошли навстречу, больше участвуют в моей беременности, чем Ваня.
Он говорил, что очень хочет ребенка. Что ждет его. Но совершить поступок ниже, чем он, нельзя. Меня удивляет, когда он выставляет в инстаграм фото с львенком Симбой, после того, как мы обсуждаем нужды ребенка. Видимо, Иван забыл смысл мультика. Мне сейчас очевидно, что человек не обладает никакими качествами. Не знаю, что надо иметь внутри, когда рождается твой ребенок, а ты ведешь себя вот так.
Жду следующее заседание. Малыш уже должен будет появиться, но я собираюсь продолжать приходить и слушать. Я убедилась сегодня в очередной раз, что Ваня и сторона его защиты ведут себя некорректно по отношению ко мне", - цитирует Новосельцеву Sport24.ru.
Новосельцева: ребенок появится со дня на день. Ваня говорит, что хочет его, но никак не помогает
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