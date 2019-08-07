» » Новосельцева: ребенок появится со дня на день. Ваня говорит, что хочет его, но никак не помогает

Новосельцева: ребенок появится со дня на день. Ваня говорит, что хочет его, но никак не помогает

Катерина Новосельцева, супруга защитника "Сочи" Ивана Новосельцева, рассказала об очередном судебном заседании. 3 июня суд начал рассмотрение исков Новосельцевой к супругу о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.

"Сегодня было быстрое заседание, потому что некоторые моменты не пришли. Меня удивило, что запрашивал адвокат на прошлом слушании. Я провела со своей стороны некоторую оценку, хотя мне надо готовиться к беременности. Но на эти оценки пришлось тоже потратить некоторую сумму, а Ваня этого сделать не удосужился. В очередной раз это демонстрирует его отношение и качества.

Мой срок уже прошел. Мы ждем со дня на день появления малыша. Но Ваня никак не отреагировал и не помог. Он не участвует в нашей жизни. Были переговоры, где он ставил требования и условия, что он будет определять количество покупок и так далее. Когда адвокаты связались с ним на этот счет, он отказался. Мне помогли друзья в приобретении кроватки, коляски и прочего. Меня оскорбляет и удивляет позиция Вани. Это не мужская позиция, он не заслуживает уважения. Люди, которые его поддерживают, с моей стороны тоже никогда не будут уважаемыми. Это резкий и чувствительный момент. Друзья и знакомые, которые пошли навстречу, больше участвуют в моей беременности, чем Ваня.

Он говорил, что очень хочет ребенка. Что ждет его. Но совершить поступок ниже, чем он, нельзя. Меня удивляет, когда он выставляет в инстаграм фото с львенком Симбой, после того, как мы обсуждаем нужды ребенка. Видимо, Иван забыл смысл мультика. Мне сейчас очевидно, что человек не обладает никакими качествами. Не знаю, что надо иметь внутри, когда рождается твой ребенок, а ты ведешь себя вот так.

Жду следующее заседание. Малыш уже должен будет появиться, но я собираюсь продолжать приходить и слушать. Я убедилась сегодня в очередной раз, что Ваня и сторона его защиты ведут себя некорректно по отношению ко мне", - цитирует Новосельцеву Sport24.ru.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Новосельцев Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Команда Кокорина и Мамаева в колонии проведет матч с клубом ПФЛ
Вингер "Кристал Пэлас" Заа подал запрос на трансфер 1
"Спартак" расстанется с четырьмя специалистами селекционного отдела 2
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Локомотив" интересуется 19-летним ирландским форвардом
Максим Глушенков прилетел в Италию для переговоров с "Вероной" 6
Кевин Трапп перешел в "Айнтрахт"
"Барселона" готова отдать Коутиньо в аренду на год как минимум за 20 миллионов евро
Огнен Короман объявил, что вернется в "Динамо" в качестве тренера 1
"Краснодар" - "Порту": стали известны стартовые составы 14
Новосельцева: ребенок появится со дня на день. Ваня говорит, что хочет его, но никак не помогает
КДК оштрафовал "Спартак" на 210 тысяч рублей, а "Динамо" - на 195 тысяч по итогам дерби
Коутиньо отказался переходить в "Тоттенхэм" на правах аренды
КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тысяч рублей, а "Торпедо" - на 500 тысяч 2
"Кристал Пэлас" готов сделать предложение по Чалову 66
Мартин Йиранек рассказал, зачем встречался с Цорном 2
Жена Ивана Новосельцева: не знаю, откуда у Ивана большие суммы на счетах. Он сам будет давать объяснения
Тренер Академии "Динамо": большой плюс, что чемпион ЮФЛ попадает в Юношескую лигу УЕФА
Деле Алли назвал имя своего кумира детства
Ибраим Амаду продолжит карьеру в "Норвиче"
Вахид Халилходжич может возглавить сборную Марокко
Александр Гришин объяснил, почему Черчесов сделал выбор в пользу Дзюбы, а не Чалова 10
"Милан" оформил трансфер защитника "Фламенго" Дуарте
Пепе Рейна: 97 очков и 2-е место? Это просто постыдно! Пора уже "Ливерпулю" выиграть АПЛ
Экс-игрок "Зенита" Евсеев перешел в "Ротор" 3
Селекционер Аверьянов – об уходе из "Спартака": проверяйте информацию. Я работник клуба 4
"Динамо" предлагает 10 млн евро за нападающего "Генка" 10
"Фейеноорд" арендует у "Ромы" Карсдорпа
"Арсенал" согласовал условия личного контракта с защитником "Ювентуса" Ругани
В "Байере" обещают, что отпустят Хавертца в тот клуб, в который он сам захочет перейти
Все новости