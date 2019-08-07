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Максимилиан Филипп: в "Динамо" едет игрок с большой историей травм

В ближайшее время "Динамо" может объявить о переходе форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа.

По данным немецкого Bild, стоимость трансфера 25-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро. Игроку осталось пройти медосмотр, после чего – подписать личный контракт.

При этом стоит обратить внимание на статистику футболиста, который имеет не так много игровой практики. В сезоне-2018/19 он провел 18 игр и 758 минут на поле в бундеслиге (1 гол и 1 передача), 3 матча и 206 минут – в Кубке (1 гол) и 2 матча и 85 минут – в Лиге чемпионов (1 передача). Одна из причин – повреждения.

На сайте Transfermarkt.de, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, приведена история травм Филиппа и пропусков им матчей. Из-за проблем со здоровьем форвард оказывался вне игры не только в минувшем сезоне.

"СЭ"

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Теги: Филипп Динамо
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