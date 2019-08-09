Представители ЦСКА встречались с агентом форварда "Флуминенсе"

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Бразильский клуб готов расстаться с игроком за 15 миллионов евро. На Педру также претендует "Фиорентина", которая тоже прислала своих представителей на переговоры. Ситуацию осложняет тот факт, что "Флуминенсе" владеет только 50 процентами прав на игрока.В этом сезоне Педру сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.