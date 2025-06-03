Матчи Скрыть

Гаджиев: было обсуждение, чтобы в РПЛ участвовало 18 клубов

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, что было на обсуждении общего собрания клубов.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Могу сказать, что было обсуждение, чтобы у нас в чемпионате участвовало 18 клубов. Это полезно со спортивной составляющей, нужно больше играть", - передает слова Гаджиева "СЭ".

Сегодня, 3 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором большинство проголосовало за то, чтобы оставить в лиге "Пари НН" на будущий сезон.

Напомним, нижегородцы финишировали по итогам сезона в зоне переходных матчей, в которых впоследствии уступили "Сочи" с общим счетом 3:4 и должны уступить свое место в РПЛ "барсам". Однако как сообщалось, подмосковные "Химки" лишились лицензии и освободили одно место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится