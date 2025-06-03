"Могу сказать, что было обсуждение, чтобы у нас в чемпионате участвовало 18 клубов. Это полезно со спортивной составляющей, нужно больше играть", - передает слова Гаджиева "СЭ".
Сегодня, 3 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором большинство проголосовало за то, чтобы оставить в лиге "Пари НН" на будущий сезон.
Напомним, нижегородцы финишировали по итогам сезона в зоне переходных матчей, в которых впоследствии уступили "Сочи" с общим счетом 3:4 и должны уступить свое место в РПЛ "барсам". Однако как сообщалось, подмосковные "Химки" лишились лицензии и освободили одно место.
Гаджиев: было обсуждение, чтобы в РПЛ участвовало 18 клубов
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев рассказал, что было на обсуждении общего собрания клубов.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала