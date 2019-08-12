Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко, ранее выступавший за "СКА-Энергию" (ныне — "СКА-Хабаровск"), рассказал историю про футболиста хабаровской команды, который очень боялся летать и выпивал немного перед полётом.
"У нас играл румынский защитник Даниэль Бэлан, тогда ему 32 года было. К нам только пришёл Александр Григорян, садимся в самолёт, а Бэлан на глазах у тренера достаёт небольшую бутылочку коньяка, смешивает его с колой и выпивает. После этого как ни в чём не бывало надевает шапку и ложится спать. Тренер поинтересовался о румыне у президента клуба Сергея Фельдмана. На что получил ответ, что без коньяка Бэлан не летает (улыбается)", — цитирует Луценко официальный сайт "канониров".
Евгений Луценко рассказал о футболисте, который без коньяка не летал в самолётах
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