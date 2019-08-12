Румынский тренер Мирча Луческу, известный в России по работе с "Зенитом", а на Украине с донецким "Шахтером", прокомментировал новость о возможном продолжении работы в киевском или московском "Динамо".
"Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями "Шахтера", бывшими игроками команды. Но о работе в "Динамо" речи не шло. Да и как можно возглавить киевское "Динамо" после стольких лет в "Шахтере"?
Что касается московского "Динамо", это также лишь слухи. Тут просто нечего комментировать", - цитирует Луческу Sport24.ru.
Мирча Луческу: работа в киевском и московском "Динамо" - лишь слухи
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