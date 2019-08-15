Новичок "Спартака" полузащитник Резиуан Мирзов рассказал, что не очень любит Instagram.
— Почему у вас в Instagram пока нет фото со "Спартаком"?
— Честно сказать, я не любитель Instagram. Стараюсь не проводить там свободное время. Но вопрос справедливый, и в ближайшее время постараюсь устранить этот пробел.
"СЭ"
Мирзов объяснил, почему в его Instagram нет фотографии со "Спартаком"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
Следуйте за нами в Twitter